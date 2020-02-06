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السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

الخميس، 06 فبراير 2020 04:49 م
السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، أحمد عبد العزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية.
 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير أحمد القطان سلم رسالة خطية للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظاً على المصالح القومية المصرية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة.
 
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكداً الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.
 
 
 

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