السلط الأردنية تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله الثانى بإضاءة 30 ألف شمعة

وكالات

احتفلت مدينة السلط الأردنية، مساء اليوم الخميس، بإضاءة 30 ألف شمعة بطول 8 كم على شارع الستين (القدس عربية)، وإطلاق وسم "#مع_الملك _ القدس_عربية" بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثانى، وتأييداً لمواقفه تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيداً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، حضر الاحتفالية سفراء دول عربية، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان، وفاعليات رسمية وشعبية وشبابية.

وقال المهندس الخشمان، "إننا نقف هذا المساء من على ربوة من روابي السلط في شارع الستين المطل على جبال فلسطين والقدس لنؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية بمواقفها الثابتة من قضيتنا الأولى فلسطين".

وأضاف كما اننا نحتفل بعيد ميلاد الملك، هذا القائد العربي الذي نذر نفسه لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ورفع المهندس الخشمان باسم أهالي السلط آيات التهاني والولاء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك.

وأكد مندوب سفير دولة فلسطين في الاردن عطا الله خيرى، ان الشعب الفلسطينى يفخر بمواقف الملك الثابتة والداعمة للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه على أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على أن لا وصاية على المقدسات فى القدس إلا للوصاية الهاشمية.

بدوره، قال رئيس وحدة شباب السلط خالد الحياري ان شباب المدينة يقفون بكل قوة خلف القيادة الهاشمية في مواقفها المشرفة من قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على القدس.

وقال مدير قناة تراث السلط خالد خريسات منظمة الاحتفال، إن هذه الاحتفالية هي بمثابة رسالة من الشعب الأردني للعالم أجمع بأننا جميعا خلف قيادتنا الحكيمة في مواقفها الشجاعة والراسخة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي في مقداساتنا .