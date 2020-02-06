سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السلط الأردنية تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله الثانى بإضاءة 30 ألف شمعة

الخميس، 06 فبراير 2020 10:57 م
السلط الأردنية تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله الثانى بإضاءة 30 ألف شمعة الملك عبدالله الثانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت مدينة السلط الأردنية، مساء اليوم الخميس، بإضاءة 30 ألف شمعة بطول 8 كم على شارع الستين (القدس عربية)، وإطلاق وسم "#مع_الملك _ القدس_عربية" بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثانى، وتأييداً لمواقفه تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيداً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، حضر الاحتفالية سفراء دول عربية، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان، وفاعليات رسمية وشعبية وشبابية.

وقال المهندس الخشمان، "إننا نقف هذا المساء من على ربوة من روابي السلط في شارع الستين المطل على جبال فلسطين والقدس لنؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية بمواقفها الثابتة من قضيتنا الأولى فلسطين".

وأضاف كما اننا نحتفل بعيد ميلاد الملك، هذا القائد العربي الذي نذر نفسه لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ورفع المهندس الخشمان باسم أهالي السلط آيات التهاني والولاء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك.

وأكد مندوب سفير دولة فلسطين في الاردن عطا الله خيرى، ان الشعب الفلسطينى يفخر بمواقف الملك الثابتة والداعمة للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه على أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على أن لا وصاية على المقدسات فى القدس إلا للوصاية الهاشمية.

بدوره، قال رئيس وحدة شباب السلط خالد الحياري ان شباب المدينة يقفون بكل قوة خلف القيادة الهاشمية في مواقفها المشرفة من قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على القدس.

وقال مدير قناة تراث السلط خالد خريسات منظمة الاحتفال، إن هذه الاحتفالية هي بمثابة رسالة من الشعب الأردني للعالم أجمع بأننا جميعا خلف قيادتنا الحكيمة في مواقفها الشجاعة والراسخة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي في مقداساتنا .  


الملك عبدالله الثانى

ملك الاردن

السلط الاردنيه

فلسطين

القضيه الفلسطينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة