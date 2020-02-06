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السفير الصينى بـبغداد: نحترم قرار العراق باجلاء مواطنيه من بكين

الخميس، 06 فبراير 2020 03:53 م
السفير الصينى بـبغداد: نحترم قرار العراق باجلاء مواطنيه من بكين جانغ تاو سفير الصين لدى العراق
كتب كامل كامل

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أعرب السفير الصيني في بغداد جانغ تاو ، اليوم الخميس،  عن احترامه لقرار العراق بإجلاء مواطنيه،مؤكداً أن الحكومة الصينية تتحمل مسؤولية الرعايا الأجانب.

وقال جانغ تاو بيان نشرته وكالة الأبناء العراقية (واع): إن"الرئيس الصيني يشرف شخصياً على إيجاد علاج لفايروس كورونا وأخذ جميع إجراءات السلامة لغاية إيجاد العلاج"، مشيراً الى أن"حكومة بلاده تتعاون مع منظمة الصحة الدولية وكل الدول الصديقة لإيجاد علاج للقضاء على الفايروس".

وأضاف أن"بلاده ماضية في إنجاز الإعمار والبناء في العراق"، مؤكداً أن"العشرة الآف موظف صيني في العراق غير مصابين نهائياً".

 وأوضح جانغ تاو أن"المصابين المؤكدين بفيروس كورونا بلغوا 28127 شخصاً فيما بلغ عدد المشتبه باصابتهم 24702 شخصاً"، لافتاً الى أن المصابين بحالات شديدة بلغ 3859 شخصاً.

وأشار الى أن"عدد الأشخاص الذين تمت معالجتهم بلغ 1254فيما بلغ عدد المتوفين564.

و أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "بكين تنتهج سياسة مسؤولة في التعامل مع فيروس كورونا"، داعية إلى عدم التعاطي وتصديق كل ما يروج عن الفيروس، ووصفت ذلك بأنه أخطر من فيروس كورونا نفسه.

 

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، إن "السلطات الصينية تنشر المعلومات بهذا الخصوص في وقتها"، مضيفة أن "ما يشاع حول فيروس "كورونا" أخطر من الفيروس نفسه".

 

وأضافت، "إننا لفتنا الانتباه إلى بعض الشائعات والكذب حول الوضع على خلفية انتشار المرض، وهو أخطر من الفيروس بحد ذاته. ربما لاحظتم أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعرب عن أمله مؤخرا في ألا تصدق جميع الأطراف هذه الشائعات وتنشرها".

 

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إلى أن "عددا من الدول بدأ العمل على تتبع مروجي الشائعات حول هذا الفيروس ومحاسبة المسؤولين عن فبركة هذه الأخبار ونشرها".

 

 


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فيروس كورونا

خارجية الصين

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