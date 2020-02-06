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السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين غير السعوديين إلى الصين

الخميس، 06 فبراير 2020 09:18 ص
السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين غير السعوديين إلى الصين اختبارات على علاج لفيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفى إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، لفتت "الجوازات" إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين ، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

وكانت قد وافقت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء اليوم الخميس.

وقال رئيس برنامج التجارب السريرية للدواء تساو بين- في مؤتمر صحفي اليوم- إن عقار (ريمدسيفير) هو دواء طورته شركة الأدوية الأمريكية (جيلياد للعلوم)، حيث أظهر الدواء في تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات نشاطا جيدا مضادا لفيروس سارس وكورونا MERS coronavirus.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة، التي أجريت على الدواء في الصين، أظهرت أيضا نشاطا جيدا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

كورونا

الصين

السعودية

فيروس كورونا

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