السجن 5 سنوات لعاملين بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "محمد.ع.ع" 28 سنة عامل و"أحمد.ع.س" 23 سنة عامل بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما ،لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش ،وتوزيعها على عملائهما، وراغبى الشراء ، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "صلاح.أ.م" 34 سنة مزارع بالسجن 10 سنوات ، وذلك لحيازته سلاحا ناريا غير مرخص وعدد من الطلقات بدون ترخيص بدائرة مركز ساقلتة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة لعام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص وعدد من الطلقات الحية وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الدفاع عن النفس وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "محمد.ر.ع" 26 سنة عامل و"حاتم.م.م" 30 سنة عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الأفيون وحيازة سلاح نارى بدائرة مركز ساقلتة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين