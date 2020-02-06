السبت.. انطلاق المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الإفارقة بشرم الشيخ

تنطلق بعد غدا السبت بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الإفارقة، والذى تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين خلال الفترة من 8- 10 فبراير الحالى، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور ممثلى النقابات المهنية والمجتمع المدني بالدول الإفريقية، و25 سفيرا أفريقيا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الزراعة وممثلين لمفوضية الزراعة، والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي، ضمن خطة مصر لتفعيل التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني المصري ونظيرتها في الدول الإفريقية.

وقال الدكتورسيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، في بيان، اليوم، الخميس، إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر الأمن الغذائي في إفريقيا على هامش المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الإفارقة، موضحا أن هذا المؤتمر يأتى تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد مؤخرا فى مدينة شرم الشيخ، وهو مؤتمر الأمن الغذائى فى إفريقيا.

وأكد نقيب الزراعيين، أن الحدث يشكل انطلاقة للتواجد المصرى فى إفريقيا، ودعما للعلاقات بين دول القارة، خاصة أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول فى إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية بين دول القارة الإفريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الإفارقة.

وأضاف"خليفة"، أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تعاون وتكامل زراعي بين الدول الإفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة فى كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتنشيط عمليات التبادل التجارى بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلى لكافة دول القارة.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن دول الجنوب الشرقى والجنوب الإفريقى تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل: "موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، بتسوانا ، وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التى تزخر بها دول القارة.

وأشار"خليفة"، إلى إنه من المتوقع عقب تدشين الاتحاد أن يساهم في تطوير قطاع الزراعة في إفريقيا، حيث سيكون بمثابة حاضنة أعمال لكافة الفئات العاملة بقطاع الزراعة علي مستوي القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة تخصيص مقر دائم للاتحاد، كمساهمة من جمهورية مصر العربية، لتيسير مهامه، كما تتكفل نقابة الزراعيين بالسكرتارية الخاصة بالاتحاد على أن تكون الجمعيات التطوعية الزراعية والتعاونية، وكذلك جمعيات المرأة والشباب بمثابة ركيزة وسند لعمل المهندسين والخبراء الزراعيين والقطاع الخاص.