الزراعة: قوافل بيطرية لدعم المربين وتلقيح صناعى للماشية بقرى ببنى سويف

كتب عز النوبى

قال الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه استمرارا لجهود وزاره الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم صغار المربين فى القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافله بيطريه مموله من ADP بمراكز محافظه بنى سويف بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الإنتاج الحيوانى ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية، فى الفترة من 1 فبراير إلى 6 فبراير 2020 فى مراكز بنى سويف وببا وإهناسيا والواسطى.

وأضاف مدير معهد التناسليات، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقديم الخدمة لصغار المربيين مجانا فى القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعى.

كما تقرر عمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها فى تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذيه الحيوانات وعمل ندوه عن التحديات التى يواجهها الإنتاج الحيوانى وحل المشاكل التناسلية فى القطعان الحلابة وعن الجديد فى تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية فى قاعة المؤتمرات بالمجلس المحلى لمدينة بنى سويف.

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تنظيم القوافل البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي اطار استراتيجية وزاره الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع قام