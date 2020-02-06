"الزراعة" تشدد الفحص على بذور الخضر المستوردة وتحليل الطماطم

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لمهندسى الحجر الزراعى بتشديد الرقابة والفحص على البذور والتقاوى المستوردة ، وسحب عينات من بذور تقاوى الخضر الورادة ، للحفاظ على الثروة الزراعية من أى آفات وأمراض تعود بالتأثير السلبى على الزراعة المصرية ، من خلال فحص كل ما هو يأتى من الخارج لتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على جميع تقاوى وبذور الخضراوات المستوردة بنفس الاشتراطات.

وأضاف" العطار"، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن تشديد الفحص والرقابة على جميع تقاوى واصناف الخضر المستوردة من الخارج امر متبع ودوريا ، من قبل لجان الفحص والفرز بادراه الحجر الزراعى ، وفحص وتحليل الشحنات الواردة بعد تحليلها ، تكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلوها من الفيروسات والآفات الحشرية ، موضحا أنه يتم تطبيق الإجراءات على جميع تقاوى الخضراوات بجميع اصنافها.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى أنه يتم فحص التقاوى معمليا بجانب الفحص الظاهرى قبل دخولها البلاد، للحفاظ على الثروة الزراعية من اى آفات وأمراض تعود بالتأثير السلبى على الزراعة المصرية خاصة الطماطم ، من خلال فحص كل ما هو يأتى من الخارج لتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على جميع تقاوى وبذور الخضراوات المستوردة بنفس الاشتراطات.

وأوضح التقرير، أنه يتم تحليل التقاوى خاصة الطماطم لبعض الفيروسات معمليا، واخذ عينات من الشحنات المستوردة وارسها الى الجهات البحثية وخاصة معهد امراض النبات لفحصة معمليا باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة للتأكد من التقاوى المستوردة ، وتكون مصحوبة بشهادة صحية رسمية من بلد "المنشا"، مشيرًا إلى أن جميع الشحنات التى يتم استيرادها من الخارج تأكيدا لخلوها من اى فيروسات.