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الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات

الخميس، 06 فبراير 2020 05:00 ص
الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات إزالة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حملة لإزالة 73 مخالفة بمحافظات "الجيزة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، دمياط، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان"، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات ليصل إجمالى ما تم إزالته منذ يناير 2015 لحوالى 51 أالفًا و127 إزالة.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخططًا فنيًا وهندسيًا لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.


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