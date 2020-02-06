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خالد صلاح
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الذهب العالمى يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية واستمرار قلق المستثمرين بسبب فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 10:15 ص
الذهب العالمى يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية واستمرار قلق المستثمرين بسبب فيروس كورونا الذهب
رويترز

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انخفضت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، في الوقت الذي عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية قوية الإقبال على المخاطرة والدولار، بينما يراقب المستثمرون بحذر تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع معدل الوفيات متجاوزا 500.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1553.12 دولار للأوقية، وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بفعل إجراءات تحفيز صينية، بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 1546.90 دولار أمس الأربعاء، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1556.80 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "هناك ارتفاع كبير في الشهية للمخاطرة، الكثير من الأسواق ترى تفاؤلا يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للتعامل مع التفشي بهدف دعم اقتصادها".

وأضاف أن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة مثل ارتفاع في يناير بأجور العاملين بالقطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات أيضا تضغط على الذهب.

وربحت الأسهم الآسيوية بعد أن بلغت الأسهم الأمريكية ذروة قياسية بفضل بيانات مشجعة من الولايات المتحدة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.5 % إلى 2443.70 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.3 % إلى 17.65 دولار. واستقر البلاتين عند 982.12 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 987.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.


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