الدفايات تواصل حصد الأرواح.. آخر ضحاياها 3 أطفال ووالدهم بفيصل ..صور

كتب كريم صبحى

قال شهود عيان على حادث مصرع أب وأطفال الثلاثة عقب نشوب حريق فى شقتهم بمنطقة فيصل بالهرم، إن الدفاية هى سبب الحريق، مشيرا إلى أن الدفاية كانت فى وضع تشغيل أثناء نوم المجنى عليهم فى غرقة النوم.

وقال حارس العقار إن المجنى عليه سودانى متزوج من مصرية وأنجب منها 4 أطفال منهم اثنين فى عمر 5 شهور، توفوا بالحادث، بينما تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 12 سنة ووالدتهم.

وكشف حارس العقار أن المجنى عليه مقيم فى العقار منذ عامين، ويشهد له بحسن خلقه، مشيرا إلى أن الحريق وقع فى الساعات الأولى من الصباح وشاهد الدفاية فى فرفة النوم.

وكان 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل الـ 4 جثث إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.