سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تبحث شراكة القطاع الخاص والصندوق السيادى لإنشاء مصنع بشرق بورسعيد

الخميس، 06 فبراير 2020 10:19 ص
الحكومة تبحث شراكة القطاع الخاص والصندوق السيادى لإنشاء مصنع بشرق بورسعيد جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمتابعة جهود توطين صناعة السكك الحديدية و المترو فى مصر .

جانب من الاجتماع (1)

وخلال الاجتماع، طرح وزير النقل تفاصيل عرض قدمته شركة بومبارديه العالمية تبدي خلاله استعدادها لبدء انتاج خط المُونوريل الذى سيتم تنفيذه للربط بين إمبابة ومدينة 6 أكتوبر، في مصنع على أرض مصر، تقوم الشركة بإنشائه لإنتاج كل مستلزمات السكة الحديد، والمترو، لافتاً إلى أن الشركة أعربت عن تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص المصرى، فى تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يسعى لتغطية الإحتياجات المصرية، وايجاد أسواق للتصدير للبلدان الأفريقية.

 

وأضاف وزير النقل أن هذا المصنع ـ حال تنفيذه ـ سيُمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة السكك الحديدية المُتطورة في مصر، مشيراً إلى أنه يجري بحث إمكانية إقامة المصنع ضمن إطار المنطقة الإقتصادية بقناة السويس، لاستثمار المزايا النسبية والإمكانات التي ستوفرها المنطقة للمشاريع التي تضمها.

جانب من الاجتماع (2)

وشهد الاجتماع طرح مُقترح لإنشاء شركة تتولى تنفيذ هذا المصنع، وأن تكون الشراكة بين شركة بومبارديه العالمية، وشركات قطاع خاص مصرية، وبمشاركة الصندوق السيادي كذلك، وأوضح الوزير أن شركة بومبارديه العالمية، لديها شراكة مع شركات صينية تصنع القطار السريع وغيره من المكونات المرتبطة بهذه الصناعة.

 

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه في غضون شهور، سيكون لدينا 4 ملايين م2 من الأراضي الصناعية الجاهزة في شرق بورسعيد، ونعملُ حالياً على استهداف الصناعات المطلوبة لاستقطابها، وكذا جذب كبار المصنعين والشركات العالمية، مشيرا إلى ترحيبه بإقامة هذا المصنع بشرق بورسعيد، حيث سيمثل إضافة للمنطقة.

 

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء سعي الدولة للتوسع في التعاون مع الشركات العالمية واجتذابها لإقامة مشروعات تتماشى وأجندة الحكومة، وأولويات تحقيق التنمية الإقتصادية، وكلف بإعداد مذكرة متكاملة لعرضها على رئيس الجمهورية تتضمن نتائج دراسة وافية عن أطر التعاون مع شركة بومبارديه العالمية، ونموذج الشراكة الذي يتم الاتفاق عليه ونسب كل جهة، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتوطين صناعة السكك الحديدية و المترو، وكذا الاتجاه إلى التصدير.

جانب من الاجتماع (3)

بومبارديه

الشراكة

القطاع الخاص

مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

سيماف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تبحث تحديات تواجه المستثمرين بقطاع الدواء.. مدبولى: مستعدون لتذليل كافة المعوقات لزيادة الصادرات.. والبنك المركزى يوافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر التصدير.. وإعادة هيكلة "النصر للاستيراد والتصدير"

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 03:32 م

الحكومة تبحث حل مُشكلات مُستثمرى الساحل الشمالى.. تشكيل مجموعة عمل لتصنيفها وآليات للتعامل معها.. مذكرة للعرض على الرئيس.. وحجز أكثر من 20% من الأراضى الصناعية عبر البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:40 ص

الحكومة تبحث سبل تطوير الأسطول البحرى لدعم التجارة الخارجية.. 117 سفينة عاملة بالرحلات الدولية والساحلية.. أوروبا أكبر شريك تجارى.. وإجمالى حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم تتزايد بشكل ملحوظ

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة