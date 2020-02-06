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الحائز على نوبل أورهان باموك: لا توجد ديمقراطية فى تركيا ولا حرية تعبير

الخميس، 06 فبراير 2020 03:21 م
الحائز على نوبل أورهان باموك: لا توجد ديمقراطية فى تركيا ولا حرية تعبير الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل أورهان باموك
كتب : أحمد جمعة

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صرح الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل، أورهان باموك في حوار مع مجلة الفنون والثقافة التركية، بأن الحفاظ على التفاؤل على الرغم من الوضع الحالي الفظيع في تركيا، حيث لا توجد حرية فكرية، يستحق الثناء.

 

وقال الكاتب الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2006 للمجلة إن الديمقراطية التركية موجودة فقط في صناديق الاقتراع، في حين أشار إلى ما أسماه الحالة السياسية المروعة للبلاد.

 

وقال الكاتب الشهير:"إذا لم تكن متشائما حتى اليوم، فأنت تستحق الثناء، دولة تركيا فظيعة، وحالتها السياسية مروعة أيضا".

 

وأشار الكاتب البالغ من العمر 67 عاما: "لا توجد ديمقراطية باستثناء التصويت في صندوق الاقتراع، ولا توجد حرية تفكير".

 

وانتقد الروائى البارز الأحكام الصادرة بحق الكتاب الأتراك، ووصف الفترة التي شهدت إعادة انتخابات بلدية إسطنبول في العام الماضي بناء على طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأحد أبشع العصور السياسية في البلاد.

 

كما دعا باموك الزعماء الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع أنقرة بشأن حرية التعبير.

 

وأوضح أنه تم تقييد الحقوق والحريات الأساسية في تركيا بشدة خلال عامين من حكم الطوارئ الذي أعقب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016.

 

واحتلت تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة في مؤشر حكم القانون 2018-2019، وهو مقياس لتطبيق سيادة القانون في الدول بواسطة مشروع العدالة العالمية، وهي منظمة مجتمع مدني غير ربحية.

 

 


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