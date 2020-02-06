الجيش السورى: رتلا عسكريا تركيا يدخل الأراضى السورية لحماية الإرهابيين

وشددت القيادة على أن المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح، لن تفلح أبدا في ثني القوات السورية عن متابعة مهامها الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من التنظيمات الإرهابية المسلحة.

من جانب أخر جددت وزارة الخارجية الروسية التزام روسيا باتفاقات صيغة أستانا واستمرارها في التنسيق الوثيق مع إيران وتركيا بهدف التوصل إلى الأمن والاستقرار في سوريا.