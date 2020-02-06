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الجارديان: تبرئة ترامب تضع الديمقراطيين فى مأزق خلال الانتخابات

الخميس، 06 فبراير 2020 01:25 م
الجارديان: تبرئة ترامب تضع الديمقراطيين فى مأزق خلال الانتخابات دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "الجارديان "البريطانية إن تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى محاكمة عزله بمجلس الشيوخ يضع نهاية لمعركة لم ترغب بها أبدا نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب فى المقام الأول، ويمكن أن تمثل مشكلات فى المستقبل للحزب الديمقراطى مع سعيه الآن للإطاحة بالرئيس عبر صناديق الاقتراع.

وكانت بيلوسى قد قالت فى يناير الماضى إن ترامب قد تمت مساءلته للأبد، وأن العزل سيكون دائما وصمة فى سجله. لكن على المدى الأقصر، هناك مخاوف من أن الديمقراطيين الذين صوتوا بأن ترامب مذنب يمكن أن يواجهوا الآن تداعيات خطيرة فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة أن عملية العزل تركت ترامب على ما يبدو فى موقف أكثر قوة وليس ضعيفا.

ففى يوم الثلاثاء، سجل ترامب أعلى نسبة شعبية له على الإطلاق فى استطلاع للرأى، فى الوقت الذى تحول فيه سباق الديمقراطيين فى أيوا إلى حالة من لفوضى، ويستهدف الجمهوريون والمنظمات السياسية المرتبطة بها الديمقراطيين أملا فى الحصول على أصوات ناخبيهم، مما دفع البعض إلى القلق بشأن الانتخابات المقررة فى نوفمبر والتى ستشمل انتخاب الرئيس وعدد من مقاعد الكونجرس..فالسيناتور الديمقراطى دوج جونز، الذى يسعى لإعادة انتخابه فى ولاية ألاباما المؤيدة بشدة للجمهوريين، قد صوت لإدانة ترامب، هو الامر الذى لن ينساه الكثير من الناخبين هناك على ما يبدو.

وكان زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل قد قال عقب التصويت بتبرئة ترامب إن الجمهوريين الذين يسعون لإعادة انتخابهم فى وضع أفضل اليوم عما كانوا عليه قبل بدء محاكمة العزل.

 

وكان استطلاع مركز جالوب قد حدد نسبة الرضا عن أداء ترامب بـ 49%، وهى أعلى نسبة يصل إليها فى استطلاع المركز الأمريكى. فيما وجد استطلاع أخر نسبة شعبية ترامب بـ 43.5%، وهى أثل مما يحظى به الرؤساء عادة، لكن فى النهاية أعلى من معدلات شعبيته فى السنوات الثلاث السابقة.

 


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الديمقراطيين

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شعبية ترامب

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