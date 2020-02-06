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التنمر بالنار.. شاب من ذوى الاحتياجات يتعرض للحرق على يد جيرانه (فيديوجراف)

الخميس، 06 فبراير 2020 11:03 م
التنمر بالنار.. شاب من ذوى الاحتياجات يتعرض للحرق على يد جيرانه (فيديوجراف)
بهجت أبو ضيف

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كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة، لم تمنع شابين من التنمر به، ووصل سخريتهما منه إلى إشعالهما النار به، وتصوير الجريمة بهاتف محمول، وسط ضحكات الاستهزاء التى أحاطت بالشاب الضحية الذى عجز عن الدفاع عن نفسه.

"سيد" من ذوى الاحتياجات الخاصة أحدث ضحايا التنمر

 

شابان من جيرانه بالوراق أشعلا النيران فيه بواسطة عبوة مبيد حشرى

 

الجانيان استكملا جريمتهما بتصوير الضحية خلال تعرضه للحرق

 

المجنى عليه عاد لأسرته مصابا بحروق فنقلوه إلى المستشفى لتلقى العلاج

 

والد الضحية حرر محضرا بقسم الوراق والشرطة تلقى القبض على المتهمين

 

والد المجنى عليه اضطر للتنازل بعد رجاء أسرة المتهمين خشية ضياع مستقبلهما

 

النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين بعد تصالح والد "سيد"

 

"سيد" تعليقا على الواقعة: " لما حرقولى إيدى ارتعشت وقلت الحقونى"

 

والد الضحية: " تنازلت عن المحضر عشان ربنا يشفى إبنى "

 


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