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الخميس، 06 فبراير 2020 12:52 م
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التموين: تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات على موقع دعم مصر للتواصل معهم

الخميس، 06 فبراير 2020 12:52 م
التموين: تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات على موقع دعم مصر للتواصل معهم وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تسجيل أصحاب البطاقات التموينية رقم التليفون المحمول الخاص بهم على موقع دعم مصر أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، جاء بهدف  مصلحة اصحاب البطاقات، لتمكين  الوزارة من التواصل معهم  فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع. 
 
فيما  يواصل موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg  حاليًا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد إفراد اسرتك المستفيدة من دعم البطاقة او تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".
 
كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، قد أكد حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير أى إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم فى إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأى شىء عن منظومة الدعم، حيث سيقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، قائلاً: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".
 
تأتى هذه الإجراءات فى إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز والسلع، وقد بدأت وزارة التموين والتجار الداخلية تفعيل خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارا من شهر فبراير الجارى، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومى، فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.

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