التموين: تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لن يوقف البطاقات والبيانات آمنة

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تسجيل أصحاب التموينية رقم التليفون المحمول الخاص بهم على موقع دعم مصر أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، ليس له أى علاقة بإيقاف البطاقات أوعملية التنقية وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

وأوضحت الوزارة، أن البيانات آمنة تماما وسرية ومرتبطة بالرقم القومى لكل مواطن أو مستفيد من الدعم، وتتولى حماية هذه البيانات العديد من الجهات المعنية، التى تضع سيستم صارم جدا ومتطور لحماية تلك البيانات والحفاظ عليها.





فيما يواصل موقع دعم مصرwww.tamwin.com.eg، حاليًا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات ولن يوقف أى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم".







وكان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، قد أكد حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تيسير أى إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم فى إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأى شىء عن منظومة الدعم، حيث سيقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، قائلاً: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".



تأتى هذه الإجراءات فى إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز والسلع، وقد بدأت وزارة التموين والتجار الداخلية تفعيل خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارا من شهر فبراير الجارى، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.





















