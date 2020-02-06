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"التعليم": عدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل 1 يونيو المقبل

الخميس، 06 فبراير 2020 09:57 م
"التعليم": عدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل 1 يونيو المقبل التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.
 
وشدد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي،  وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.
 
وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.
 
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور رضا حجازى إلى شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية)، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفًا إنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية. 
 
وفى نفس السياق، أشار نائب الوزير إلى وجود رابط جديد لتلقى الشكاوى من نتيجة امتحان الصف الثانى الثانوى على موقع الوزارة، بالإضافة إلى وجود رابط على موقع الإحصاء؛ لحصر جميع الطلاب الذين قاموا بالإبلاغ عن أى عطل أصاب التابلت أثناء أداء الامتحان.     
 
كما تطرق الدكتور رضا حجازى لمناقشة طرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة. 
 
ومن جهته، أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص على ضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى، مشددًا على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.
 
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هناء أبو السعود مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أنه تم التأكيد على كافة محافظات الجمهورية بتنظيم ندوات استرشاديه للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحى، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وأجازه مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له.
 
كما أكد الدكتور جمال الكاشف مدير عام إدارة رعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين على ضرورة توفير الوجبة الغذائية المتكاملة، والقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب، مشيرًا إلى عدم وجود فيروس كورونا فى مصر.
 

التربية والتعليم

المدارس الخاصة

الترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

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