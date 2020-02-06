سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تناقش استعدادات المدارس للفصل الدراسى الثانى لتحقيق الانضباط

الخميس، 06 فبراير 2020 10:32 ص
التعليم تناقش استعدادات المدارس للفصل الدراسى الثانى لتحقيق الانضباط الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين ظهر اليوم الخميس، اجتماعا مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لبحث مدى استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني المقرر له أن ينطلق الأسبوع المقبل، حيث يناقش الاجتماع وصول الكتب المدرسية للطلاب وتسليمها  دون ربطها بالمصروفات، إضافة إلى التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية، كما تناقش الوزارة تجهيزات المدارس والتدريس فى المرحلة الثانوية من خلال الدروس الإلكترونية وأيضا سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس فى المدارس وتفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق عام دراسى منضبط.
 

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه تعليقا عن الجدل حول تأجيل الدراسة، أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحف الصفراء، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار مثل وزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم علي مدار الساعة.

 وأضاف : "دعونا لا نختلق حالة من الهلع" ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة، لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها".

 وكان  طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى دخلوا 25 يناير الماضى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.

 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير  المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى  4يونيو 2020.

 


التربية والتعليم

تأجيل الدراسة

اخبار مصر اخبار مصرية

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 فبراير 2020 07:00 ص

وزير التعليم: الطلاب فهموا التقييم الجديد وتوفير دروس إلكترونية للطلاب من خلال الوزارة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:25 م

وزير التعليم فى مؤتمر صحفى: نتيجة الصف الثانى الثانوى أفرزت المواهب وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.. ويكشف: 60 ألف طالب حاولوا الغش.. طارق شوقى للطلاب: الدرس بيضيع وقت وفلوسك ولو عايز تروح براحتك ده قرارك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:53 م

وزير التعليم: طلاب الثانوية المعدلة حققوا تقدم مهارى جيد جدا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة