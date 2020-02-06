التعليم تناقش استعدادات المدارس للفصل الدراسى الثانى لتحقيق الانضباط

يعقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين ظهر اليوم الخميس، اجتماعا مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لبحث مدى استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني المقرر له أن ينطلق الأسبوع المقبل، حيث يناقش الاجتماع وصول الكتب المدرسية للطلاب وتسليمها دون ربطها بالمصروفات، إضافة إلى التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية، كما تناقش الوزارة تجهيزات المدارس والتدريس فى المرحلة الثانوية من خلال الدروس الإلكترونية وأيضا سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس فى المدارس وتفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق عام دراسى منضبط.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه تعليقا عن الجدل حول تأجيل الدراسة، أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحف الصفراء، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار مثل وزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم علي مدار الساعة.

وأضاف : "دعونا لا نختلق حالة من الهلع" ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة، لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها".

وكان طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى دخلوا 25 يناير الماضى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى 4يونيو 2020.