"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

مع اقتراب الفصل الدراسى الثانى والمقرر له أن ينطلق الأسبوع المقبل، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة ضوابط لمواجهة الأمراض المعدية وأيضًا توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، نستعرضها فى التقرير التالى:

- تفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية ووجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والإلمام التام بالمهام والمسئوليات لكافة الجهات المعنية كلًا فيما يخصه، واتباع نظام لرصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس.

- تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون فى دورات المياه بالمنشآت التعليمية.

-التهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائى طبقا لما جاء بالخطة.

- التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية، مع ضرورة الكشف المبدئى على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدورى لهم.

- ضرورة حث التلاميذ على اتباع الأساليب الصحية السليمة، وتنظيم ندوات واستمرار انشطة التثقيف الصحي، والتأكيد على قيام طبيب المنشأة التعليمية بتوقيع الكشف على أى حالات مشتبهة بالمنشآت التعليمية ومراقبة المخالطين لتلك الحالات والبحث عن مصادر العدوى.

- ضرورة المرور خلال طابور الصباح بالمنشآت التعليمية بشكل يومى، ومتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين، للاستفسار عن أسباب الغياب.

- عمل فحص ظاهرى للتلاميذ والمدرسين للحالات المشتبهة بإصابتها بأى مرض معدى من خلال أطباء التأمين الصحى، أو الرعاية الأساسية أو الزائرات الصحيات، وحصر الطلاب المرضى بأمراض مزمنة الطلاب المصابون بمرض السكر، وأمراض القلب، وأمراض الصدر، وأمراض الدم وضعف المناعة، ومن هم تحت العلاج بالكورتيزون.

- حصر حالات انتشار الأوبئة مثل كورونا، وانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور والملاريا والجدير المائى ومتابعتهم، وسرعة التعامل معهم بإحالتهم إلى المستشفيات حال ظهور أى من أعراض هذه الأمراض المعدية عليهم، وكذلك متابعة تغيبهم عن فصول الدراسة.

- متابعة إدارة الرعاية الأساسية، ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، والتأمين الصحى، ومديريات التربية والتعليم طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.