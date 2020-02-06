التعليم العالى تعلن انطلاق الفوج الـ 18 لمبادرة كل يوم جديد لزيارة مصنع سيماف

كتب محمد صبحى

انطلق أمس الأربعاء الفوج الثامن عشر من شباب جامعة القاهرة؛ لزيارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الزيارات لها مردود إيجابى هام فى توعية جيل كامل من الشباب بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذى تقوم به للمساهمة فى النهوض بالمجتمع.

واستمع الطلاب خلال زيارتهم إلى شرح تفصيلى للواء إسماعيل النجدى رئيس مجلس الإدارة حول مصنع سيماف الذى أنشئ لدعم صناعة السكك الحديدية تحت اسم الشركة المصرية العامة لمهمات السكك الحديدية (سيماف)، و يدعم المصنع الكثير من الصناعات التى تخدم (مترو الانفاق / قطارات السكك الحديد / وصناعات معدنية).

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم، وفخرهم بمشاركتهم في هذه الزيارة، وتقديرهم لدور الدولة في بناء المشروعات التنموية العملاقة، مشيدين بما شاهدوه من إمكانيات فنية وتكنولوجية، وأيضًا القوى البشرية القائمة عليها هذه الصناعات.

من جانبه أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بقطاع التعليم حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال لطلاب الجامعات المشاركين فى برنامج زيارة المشروعات التنموية العملاقة من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ وذلك من أجل تعريف أكبر عدد من الشباب بمجهودات وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.



انطلاق الفوج الثامن عشر لمبادرة كل يوم جديد لزيارة. مصنع سيماف (1)



انطلاق الفوج الثامن عشر لمبادرة كل يوم جديد لزيارة. مصنع سيماف (2)



انطلاق الفوج الثامن عشر لمبادرة كل يوم جديد لزيارة. مصنع سيماف (3)



انطلاق الفوج الثامن عشر لمبادرة كل يوم جديد لزيارة. مصنع سيماف (4)



انطلاق الفوج الثامن عشر لمبادرة كل يوم جديد لزيارة. مصنع سيماف (5)



انطلاق الفوج الثامن عشر لمبادرة كل يوم جديد لزيارة. مصنع سيماف (6)









