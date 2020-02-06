سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

الخميس، 06 فبراير 2020 12:32 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 16224 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5258 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1400 نقطة، فيما تراجع بورصة النيل بنسبة 2.37% ليصل إلى 533 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التي تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أكتوبر فارما، الأهلى للتنمية والاستثمار، الاستثمار العقارى العربى-أليكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.
 

اخبار البورصة

البورصة

البورصة المصرية

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. إنشاء شبكة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري

إنفوجراف.. إنشاء شبكة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة