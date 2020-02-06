البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 16224 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1400 نقطة، فيما تراجع بورصة النيل بنسبة 2.37% ليصل إلى 533 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التي تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أكتوبر فارما، الأهلى للتنمية والاستثمار، الاستثمار العقارى العربى-أليكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.