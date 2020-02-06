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"البنك الأهلي" يهبط ببورصة البحرين..و"جى اف اتش" تنفى وجود تطورات تؤثر على السهم

الخميس، 06 فبراير 2020 09:54 ص
"البنك الأهلي" يهبط ببورصة البحرين..و"جى اف اتش" تنفى وجود تطورات تؤثر على السهم بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرا 0.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1654.15 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 226.7 ألف سهم بقيمة 97.2 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.61% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، أنه لم تكن هناك أى تطورات حدثت مؤخرا من شأنها التأثير على حجم التداول بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقا، وليس لدى المجموعة أى معلومات عن أسباب هذا التداول العالى وغير العادى لأسهمها فى بورصة الكويت يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير.
 
فيما أعلنت شركة بتلكو، عن توقيع اتفاقية مع شركة دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتدشين خدمة 5G للتجوال الدولى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهذا تصبح أول من يدشن الخدمة فى المملكة.

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