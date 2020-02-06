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البنك الأهلى يقود تحالف مصرفى لتمويل شركة انشاءات بـ 1.8 مليار جنيه

الخميس، 06 فبراير 2020 08:07 م
البنك الأهلى يقود تحالف مصرفى لتمويل شركة انشاءات بـ 1.8 مليار جنيه جانب من حفل التوقيع
كتب أحمد يعقوب

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وقعت عدد من البنوك على  تحالف مصرفي مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل للتمويل و"بنك قطر الوطني الأهلي على عقد تمويل مشترك متوسط الاجل بقيمة تصل الى 1.8 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات وذلك بغرض تنفيذ عملية المقاولات المسندة للشركة من جانب جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخاصة بالمرحلة الاولي من اعمال تنفيذ مشروع كمبوند سكني بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.
 
تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري بحضور قيادات البنكين المشاركين في التمويل متمثلة في يحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشريف رياض ، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري" وبهاء الشافعي نائب المدير العام ورئيس قطاع الائتمان والاستثمار ببنك قطر الوطني الأهلي" إلى جانب قيادات شركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات متمثلة في حسام فكري،  وطارق يوسف الشركاء التنفيذيين للشركة ، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من الجانبين.
 
 عقب التوقيع أكد قيادات البنوك ان التمويل يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع البناء والتشييد والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يتيح تحت مظلته العدد الكبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والانشطة الاخرى المرتبطة به، مؤكدا ان المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة في انشاء المزيد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية على ان تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعياً للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي كوجهة جديدة للتجمعات السكنية فضلاً عن كونها منطقة جاذبة للسياحة طوال السنة، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع والتي تشارك العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر، كما يعد تأكيداً على قدرة البنوك على ترتيب تمويلات مشتركة تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وعلى خطط التنمية بالدولة بشكل عام.
كما أفاد قيادات الشركة بان التمويل المشترك الذي تم توقيعه مع البنكين يمثل نسبة 20% من التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع مشيدين بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنكين المشاركين والشركة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين في القطاعات المعنية بالبنكين الذين كان لهم دورا فعالا في توقيع هذا التمويل في مختلف مراحله.
علماً بأن التمويل يأتي بغرض تنفيذ المرحلة الاولي من اعمال تنفيذ مشروع كمبوند سكني بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة والتي تشمل اعمال الحفر والردم والاحلال والاساسات بأنواعها والهيكل الخرساني والمباني والعزل الخاصة بالمشروع السكني بإجمالي مسطحات 700 فدان حيث تبلغ اجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 5.932 مليار جنيه.
 جدير بالذكر ان شركة "كونكريت بلس للهندسة والانشاءات" هي شركة تضامن تم تأسيسها في مارس 1998 بغرض انشاء مكتب هندسة ومقاولات عمومية وتوريدات ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 200 مليون جنيه.
 
 

البنك الأهلى

تحالف مصرفى

اخبار اقتصاد

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