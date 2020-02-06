رام الله (أ ش أ)

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عدة غارات على مدينة غزة ومحافظة رفح جنوب القطاع، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ أرضا زراعية جنوب شرق رفح، وهدفاً في مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل المواطنين.

وفي السياق ذاته.. اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عدة أحياء في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة، واندلعت مواجهات في المكان بين العشرات من الشبان العزّل وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.

وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على مركبة في بيت جالا، نفذ سائقها عملية دهس لجنود في مدينة القدس اليوم.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، هدد بشن "عملية عسكرية" واسعة النطاق ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة، قبل انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من مارس المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله لرؤساء المجالس الإستيطانية الجنوبية: "من الممكن القيام بعملية عسكرية واسعة فى قطاع غزة حتى قبل الانتخابات، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع.. ولن انتظر حتى إجراء الانتخابات".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مجمع لمؤيدى حزب الليكود، فيما رأت كتلة المعارضة أنها مجر دعاية من لون جديد، ألا وهى الدعاية العسكرية، رافضين ما وصفته بالدعاية على حساب أمن إسرائيل.

جدير بالذكر، أنه منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب، عن خطة السلام الأمريكية في الـ28 يناير الماضي، كثّف المقاومون في قطاع غزة من إطلاق قذائف صاروخية وقذائف هاون وبالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية.

وذكرت تقارير إسرائيلية، بأنه تم رصد سقوط عشرات البالونات المفخخة تجاه المستوطنات الواقعة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، وأفادت بأن الكثير من البالونات انفجر في الهواء، وتم إبطال مفعول ستة منها بعد سقوطها.

وقصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع لحركة حماس، الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش في بيان مقتضب، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات حارقة.