وفي السياق ذاته.. اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عدة أحياء في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة، واندلعت مواجهات في المكان بين العشرات من الشبان العزّل وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.
وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على مركبة في بيت جالا، نفذ سائقها عملية دهس لجنود في مدينة القدس اليوم.
 