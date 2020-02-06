الإمارات : طاقم رحلة الطيران لم يراقب إعدادات المحرك فى حادث 2016

قال محققون اليوم الخميس إن قائدي طائرة الركاب التابعة لشركة طيران الإمارات، والتي تحطمت في 2016 لدى محاولتها العدول عن الهبوط في دبي، لم يلاحظا أن إعدادات محركات الطائرة بوينج 777 كانت منخفضة للغاية.
وتم إجلاء كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 300 شخص دون أن يصابوا بأذى لكن رجل إطفاء لقى مصرعه وهو يكافح ألسنة اللهب التي شبت في الطائرة من طراز بوينج 777-300 في رحلة قادمة من الهند بعد أن انزلقت على مدرج مطار دبى على بطنها في أغسطس آب 2016.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن الطيارين حاولا التخلي عن عملية الهبوط بعدما كانت الإطارات الرئيسية قد لامست الأرض بالفعل وهو ما منع الاستفادة من قوة المحرك الكاملة.
وأوصت الهيئة طيران الإمارات بتعزيز تدريب طياريها على مثل تلك المواقف كما أوصت بوينج بتعزيز نظام تنبيه الطاقم وكتيب الإرشادات للتعامل معها.
كشفت طيران الإمارات النقاب عن طلبية بقيمة تسعة مليارات دولار لشراء 30 طائرة بوينج 787 دريملاينر اليوم الأربعاء، مما يمهد الطريق أمام خفض بنسبة 16% فى طلبيات لشراء طائرات من طراز 777إكس المؤجلة إلى 126 طائرة، وذلك عقب محادثات مكثفة في اللحظات الأخيرة خلال معرض دبي للطيران.
وتسدل إعادة تشكيل الطلبية الستار على مراجعة لأسطول الناقلة، والتي شهدت أيضا خروج إيرباص الأوروبية من أكبر معرض للطيران بالشرق الأوسط بنتائج متباينة في طلبيات الطائرات عريضة البدن من أكبر مشتر في العالم للطائرات عريضة البدن التي تقطع مسافات طويلة.
كانت طيران الإمارات قد طلبت مبدئيا شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات "صعبة" جرت في اللحظات الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لشراء 150 طائرة من طراز 777إكس تأخر البت فيها بشكل متكرر.
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