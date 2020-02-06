سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات : طاقم رحلة الطيران لم يراقب إعدادات المحرك فى حادث 2016

الخميس، 06 فبراير 2020 02:28 م
الإمارات : طاقم رحلة الطيران لم يراقب إعدادات المحرك فى حادث 2016 طيران الامارات
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال محققون اليوم الخميس إن قائدي طائرة الركاب التابعة لشركة طيران الإمارات، والتي تحطمت في 2016 لدى محاولتها العدول عن الهبوط في دبي، لم يلاحظا أن إعدادات محركات الطائرة بوينج 777 كانت منخفضة للغاية.
 
وتم إجلاء كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 300 شخص دون أن يصابوا بأذى لكن رجل إطفاء لقى مصرعه وهو يكافح ألسنة اللهب التي شبت في الطائرة من طراز بوينج 777-300 في رحلة قادمة من الهند بعد أن انزلقت على مدرج مطار دبى على بطنها في أغسطس آب 2016.
 
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن الطيارين حاولا التخلي عن عملية الهبوط بعدما كانت الإطارات الرئيسية قد لامست الأرض بالفعل وهو ما منع الاستفادة من قوة المحرك الكاملة.
 
وأوصت الهيئة طيران الإمارات بتعزيز تدريب طياريها على مثل تلك المواقف كما أوصت بوينج بتعزيز نظام تنبيه الطاقم وكتيب الإرشادات للتعامل معها.
 
كشفت طيران الإمارات النقاب عن طلبية بقيمة تسعة مليارات دولار لشراء 30 طائرة بوينج 787 دريملاينر اليوم الأربعاء، مما يمهد الطريق أمام خفض بنسبة 16% فى طلبيات لشراء طائرات من طراز 777إكس المؤجلة إلى 126 طائرة، وذلك عقب محادثات مكثفة في اللحظات الأخيرة خلال معرض دبي للطيران.
 
وتسدل إعادة تشكيل الطلبية الستار على مراجعة لأسطول الناقلة، والتي شهدت أيضا خروج إيرباص الأوروبية من أكبر معرض للطيران بالشرق الأوسط بنتائج متباينة في طلبيات الطائرات عريضة البدن من أكبر مشتر في العالم للطائرات عريضة البدن التي تقطع مسافات طويلة.
 
كانت طيران الإمارات قد طلبت مبدئيا شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات "صعبة" جرت في اللحظات الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لشراء 150 طائرة من طراز 777إكس تأخر البت فيها بشكل متكرر.

 


طيران الإمارات

دبي

طائرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة