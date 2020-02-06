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الإحصاء: ارتفاع معدلات الطلاق في مصر لأعلى معدلاتها منذ أكثر من نصف قرن

الخميس، 06 فبراير 2020 08:00 ص
الإحصاء: ارتفاع معدلات الطلاق في مصر لأعلى معدلاتها منذ أكثر من نصف قرن الطلاق في مصر
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات حديثة حول إحصاءات الطلاق في مصر، أن معدلات الطلاق في مصر بلغت أعلى معدلاتها على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن، حيث انتهى الجهاز من إعداد دراسة لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر، والتعرف على التباينات في مستويات الظاهرة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة الى دراسة خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق.

احصاءات الطلاق فى مصر
احصاءات الطلاق فى مصر

وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقًا لتعداد 2017 تبلغ نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن "فترة الدراسة"، وأن 82% من إشهادات الطلاق كانت بينونة صغرى "وهي التي خالعها زوجها، ويجوز للزوج أن يتزوجها في العدة وبعدها"، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع "حوالي 84%".

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية ونسب إشهادات الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزواجية كلما انخفضت نسب الطلاق، وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي لإشهادات الطلاق وفقاً للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018، يبين أن العدد الأكبر من إشهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.

ويصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العدد رقم "99" من المجلة النصف سنوية "السكان- بحوث ودراسات" ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية، تشمل أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من "2017-2052"، واقع البطالة بين الشباب في مصر عام 2018، الهجرة الداخلية في مصر2017، الملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان محافظات اقليم الوجه القبلي 2017، وأخيراً قراءة في إحصاءات الطلاق وخصائصه.


جهاز الاحصاء

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الطلاق في مصر

اخبار الاقتصاد

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