الأوقاف توقع بروتوكول تعاون لإنشاء 3715 وحدة للعاملين بها

كتب - إسماعيل رفعت

وقع الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتخصيص (3715) وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى وبذات شروطه وضوابطه للراغبين من العاملين بالأوقاف على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.



قالت الأوقاف جار فحص طلبات المتقدمين بمعرفة وزارة الإسكان، وسيعلن لاحقًا عن الوحدات المتوفرة من هذه المرحلة بعد فحص ملفات المتقدمين، وجار التنسيق لتوقيع بروتوكول آخر مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن توفير وحدات سكنية اقتصادية للراغبين من العاملين بالأوقاف.



كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن توفير عدد من الشقق بنظام الإسكان الاجتماعى، للأئمة والعاملين بالأوقاف فى مختلف محافظات الجمهورية.



وأتاحت الأوقاف للعاملين ممن تتوافر فيهم شروط حجز هذه الوحدات الراغبين فى التقدم للحصول عليها التقديم خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان.



ويشترط فى المتقدم أن يكون من العاملين فى النطاق الجغرافى للوحدات المتاحة، أو المقيمين إقامة مستقرة بها، وليس له مسكن خاص ملك له، وقد تسلم العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإعلان، مع إعطاء الأولوية للمغتربين من العاملين فى هذه المناطق، وحال حصوله على الوحدة لا يحق له النقل من المنطقة قبل خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسلم الوحدة.



قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة، وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.