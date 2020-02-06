سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف توقع بروتوكول تعاون لإنشاء 3715 وحدة للعاملين بها

الخميس، 06 فبراير 2020 02:37 م
الأوقاف توقع بروتوكول تعاون لإنشاء 3715 وحدة للعاملين بها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع  الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتخصيص (3715) وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى وبذات شروطه وضوابطه للراغبين من العاملين بالأوقاف على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

قالت الأوقاف جار فحص طلبات المتقدمين بمعرفة وزارة الإسكان، وسيعلن لاحقًا عن الوحدات المتوفرة من هذه المرحلة بعد فحص ملفات المتقدمين، وجار التنسيق لتوقيع بروتوكول آخر مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن توفير وحدات سكنية اقتصادية للراغبين من العاملين بالأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن توفير عدد من الشقق بنظام الإسكان الاجتماعى، للأئمة والعاملين بالأوقاف فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأتاحت الأوقاف للعاملين ممن تتوافر فيهم شروط حجز هذه الوحدات الراغبين فى التقدم للحصول عليها التقديم خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان.

ويشترط فى المتقدم أن يكون من العاملين فى النطاق الجغرافى للوحدات المتاحة، أو المقيمين إقامة مستقرة بها، وليس له مسكن خاص ملك له، وقد تسلم العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإعلان، مع إعطاء الأولوية للمغتربين من العاملين فى هذه المناطق، وحال حصوله على الوحدة لا يحق له النقل من المنطقة قبل خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسلم الوحدة.

قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة، وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


اسكان الاوقاف

هيئه الاوقاف

محدودى الدخل

الاسكان الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السبت.. ندوة للأوقاف عن نعمة الماء وكيفية الحفاظ عليها بمدينة القناطر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:53 ص

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:23 ص

الأوقاف تعاقب خطيب مسجد طالب الأزهر بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:04 م

الأوقاف: افتتاح مائة مسجد خلال الشهر الجارى كدفعة أولى للعام الحالى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:16 م

علماء الأوقاف: قضاء الحوائج من أعلى الهمم لبناء الأمم

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة