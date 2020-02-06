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الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا وسقوط أمطار متوسطة على معظم الأنحاء

الخميس، 06 فبراير 2020 10:18 ص
الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا وسقوط أمطار متوسطة على معظم الأنحاء حالة الطقس
كتب محمود راغب

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم الأحد 9 فبراير، حيث كشفت هيئة الأرصاد عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه اعتبارا من غد الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مناشده المواطنين بعدم تخفيف الملابس.

ومتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية وتمتد اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجة البحرى، وتكون متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجة البحرى. 

ويشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.


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