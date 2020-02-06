الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا وسقوط أمطار متوسطة على القاهرة

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية والتى بدأت منذ أمس الأربعاء وتستمر حتى الأحد المقبل مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مشيرًا إلى انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ تصل إلى 6 درجات وذلك بدءً من غدٍ الجمعة مع مزيد من نشاط الرياح.

وحول فرص سقوط الأمطار، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الخميس، إن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وتزيد غزارتها بدءً من غدٍ الجمعة، وتصل إلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء لتكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومن متوسطة إلى خفيفة على القاهرة، موضحًا أن نشاط الرياح سيقلل الرؤية الأفقية نتيجة الرمال والأتربة.

فى غضون ذلك يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.