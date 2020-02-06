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استمرار حبس عاطل لسرقته عاملا تحت تهديد السلاح بالظاهر

الخميس، 06 فبراير 2020 12:05 م
استمرار حبس عاطل لسرقته عاملا تحت تهديد السلاح بالظاهر كلبش - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقته عاملا تحت تهديد السلاح، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنیة من وحدة مباحث قسم شرطة الظاھر بمیدان السكاكیني بدائرة القسم، تناھي إلي سمعه صوت استغاثة احد الأشخاص، وباستبیان الأمر تمكن من ضبط "ه.ط"،  21 سنة، عاطل والمطلوب التنفیذ علیه في 3 أحكام حبس جزئي " تسول " بإجمالي حبس 5 شھور وبحوزته دراجة بخاریة رقم أ د ب 6327 " ولا یحمل ثمة تراخيص، وطبنجة صوت ماركة برتا و2 طلقة من ذات العیار ، ھاتف محمول " مجھول المصدر ".

 

وعقب سرقته الھاتف المحمول كرھا عن "ح.م"، 33 سنة، عامل بورشة إصلاح إطارات كائنة بمحل البلاغ تحت تھدید الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته، وبسؤال المجني علیه اتھمه بسرقته بالإكراه لرفضه إصلاح الدراجة البخاریة المضبوطة بحوزة المتھم، وبمناقشته عن مصدر الدراجة البخاریة اعترف بسرقتھا حال توقفھا بدائرة قسم، شرطة المرج بأسلوب " توصیل الأسلاك"  أمكن التوصل لمالكھا "م.م" ،  27  سنة، عامل  جاري استدعائه، وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض علي النیابة العامة.

 

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم سيارة أجرة من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح وإصابته فى الشروق.

 

وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكى "لم يحدد رقمها") يستقلها ( 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية) وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس واستولوا منه على مبلغ 1350جنيه، هاتفه المحمول، وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا .

 

وتم تشكيل فريق بحث وتحرى عن ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية مسجلة).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - فرد رصاص - عدد 6 طلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سكين"- سيارة فان ماركة سوزوكى "مستأجرة" - سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم يعمل عليها).

 

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارتين المضبوطين بحوزتهم.

 

 وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه ومبلغ 1060جنيها من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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