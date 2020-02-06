استعدادات مكثفة للمجلس القومى للمرأة لإطلاق حملة "لأنى رجل"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، الاستعدادات المكثفة لانطلاق حملة "لأني رجل" لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأشار بيان صادر اليوم من المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الى أن الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، قد عقدت اليوم الخميس اجتماعا موسعا وذلك بمقر الفرع بمشاركه 10 من الشباب المتطوع و حضور مجموعه من أعضاء الفرع و منسقي الحملة من الأمانة العامة والفرع

وخلال الاجتماع أوضحت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع نبذة مختصرة عن حملة لأنى رجل ورسائلها والحملات التي قام بها الفرع خلال عامي 2017 و 2018 و 2019

وأكدت على أهمية العمل التطوعي وضرورة دمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان في المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.

واشارت إلى رسائل الحملة وتتمثل في 8 موضوعات تشمل التحرش و ختان الإناث و دعم عمل المرأة و التعليم و تشجيع المرأة على ممارسه الرياضة ومعاملة الزميلات في العمل باحترام والمشاركة في الأعمال المنزلية والمساعدة في رعاية الأطفال

كما عرض الشاب الذي تلقى التدريب على رسائل الحملة بالقاهرة أهداف الحملة و مهارات التواصل مع الآخرين وسبل نشر الرسائل لجذب المستهدفين من الشباب و الرجال بمختلف الأعمار.

وفي الختام عرضت مقررة الفرع خطه أيام الحملة و التي تستمر على مدار ثلاثة أيام و تشمل لقاءات فرديه و فاعليات لنشر الرسائل بأماكن التجمعات العامة.