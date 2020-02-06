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ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام الأسبوع مدفوعة بإعلان "بتلكو" تشغيل الـ5G

الخميس، 06 فبراير 2020 01:07 م
ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام الأسبوع مدفوعة بإعلان "بتلكو" تشغيل الـ5G بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1656.04 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.6 مليون سهم بقيمة 652 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.43% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.78%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.02%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91 مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.25%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، أنه لم تكن هناك أى تطورات حدثت مؤخرا من شأنها التأثير على حجم التداول بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقا، وليس لدى المجموعة أى معلومات عن أسباب هذا التداول العالى وغير العادى لأسهمها فى بورصة الكويت يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير.
 
فيما أعلنت شركة بتلكو، عن توقيع اتفاقية مع شركة دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتدشين خدمة 5G للتجوال الدولى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهذا تصبح أول من يدشن الخدمة فى المملكة.
 

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