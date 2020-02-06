ارتفاع مبيعات الكمامات بالأرجنتين بنسبة 10% بسبب فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

قال اتحاد الصيادلة والكيمياء الحيوية فى الأرجنتين (SAFYB) قال إن مبيعات "الكمامة الصينية" فى الصيدليات فى مدينة بوينس آيرس زادت بنسبة 10 ٪، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذى انتشر من مدينة ووهان الصينية.

ونشرت الجمعية الأرجنتينية للأمراض المعدية (SADI) مع الجمعية الأرجنتينية لعلم الأوبئة (SAVE) بيانًا "ينصحون فيه بعدم استخدام الكمامة الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية إلى أن السبب فى عدم استخدام الكمامة الصينية chinstrap، هو أنها لا تحتوى على نظام حاجز يمنع العدوى خاصة عندما يكون هناك مرض تنفسى قابل للانتقال.

وقال ريكاردو تيخيرو، وهو طبيب متخصص فى الأمراض المعدية فى الجمعية الأرجنتينة للصحيفة "ليست هناك حاجة لاستخدام الكمامة نحن نهدر استخدام الموارد التى لا تمنع شيئا"، مضيفا "هذه الكمامة تستخدم فقك ممن يعانون من أعراض تنفسية مثل السعال والحمى والتهاب الحلق.

وأكد تيخيرو أنه لمنع العدوى فلابد من استخدام اليدين اثناء السعال ثم نظافتهم بشكل مستمر بأدوات معقمة.

وفى التقرير الأخير الصادر عن الصين، هناك بالفعل 490 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، وسجلت أكثر من 2300 حالة جديدة، واطلقت العملاق الآسيوى تجربة سريرية لاختبار عقار ضد هذه العدوى، و97% من الوفيات الناتجة عن الكورونا وقعت فى مقاطعة ووهان.

وفى سياق متصل، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعى البلاد للحد من تفشى المرض.

وفيروس كورونا يولد أعراض مثل الصداع والحمى والتعب والسعال الجاف وضيق التنفس (ضيق التنفس) والشعور بالضيق.