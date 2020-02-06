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ارتفاع عدد مصابى سفينة اليابان السياحية لـ 20 حالة بفيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 09:06 ص
ارتفاع عدد مصابى سفينة اليابان السياحية لـ 20 حالة بفيروس كورونا
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة اليابانية، اليوم ، الخميس، إصابة 10 أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي، بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين على متنها إلى 20 شخصًا.
 
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن السلطات فرضت حجرا صحيا على سفينة دايموند برنسيس ، التي تحمل على متنها 2666 راكباً و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى يوكوهاما بعدما تبين إصابة راكب يبلغ من العمر 80 عامًا من هونج كونج بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي كان قد أبحر على نفس السفينة شهر يناير الماضي من مدينة ووهان الصينية.
 
ومن المقرر نقل الركاب العشرة الذين تم تشخيصهم حديثاً إلى المستشفى ، والذين تتراوح أعمارهم بين الخمسينات والسبعينات.
جدير بالذكر أن المصابين العشرة هم:(4 يابانيين، وأمريكيان، وكنديان وشخص نيوزيلندي والآخر من تايوان) ولم يكن أي منهم على اتصال وثيق بالرجل المصاب من هونج كونج.
 
وبنقل المصابين إلى المستشفى يصبح عدد الإصابات بالفيروس في اليابان الآن 45 شخصا.
 
وتعتزم الحكومة اليابانية إرسال طائرة أخرى في وقت لاحق من اليوم الخميس، لإعادة نحو 200 شخص آخرين من مدينة ووهان بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس.
 
وفي هذا الصدد، قال يوشيهيدى سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "نجري محادثات مع الجانب الصيني للسماح لأشخاص مثل الأزواج الصينيين الذين تربطهم علاقة معينة مع الرعايا اليابانيين بركوب الطائرة من ناحية إنسانية".
 
وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت أمس إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا بعد أن فرضت اليابان حجرا صحيا على آلاف الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" قبالة يوكوهاما، جنوبي العاصمة طوكيو.

اليابان

فيروس كورونا

صحة

كورونا

الحجر الصحى

سفينة دايموند برنسيس

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