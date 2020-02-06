ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم "صحراوى أسوان" إلى 13 شخصا

أسوان - صلاح المسن

ارتفعت حصيلة حادث تصادم شاحنة نقل بسيارة أجرة ميكروباص، اليوم الخميس، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" إلى 13 حالة وفاة كما أصيب شخصين اثنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان لتلقى العلاج، وتم تقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية لتوضع تحت تصرف النيابة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بمصرع 13 شخصا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو متر، وعلى الفور تم الدفع ب14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين.

وقبل يومين شهدت مدينة أسوان، حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوي" أسوان/ القاهرة" داخل مدينة أسوان، على الطريق المؤدى إلى الصحراوي الغربى.

وأدى الحادث إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لتلقى العلاج وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.