ارتفاع سعر نفط عُمان بمقدار 1.56دولار ليسجل 55.27 دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر إبريل القادم اليوم 55.27 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 1.56 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 53.71 دولار.

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير الحالي بلغ 1.49دولارًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 2.68 دولارا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وسجلت أسعار النفط اليوم ، في الأسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 2%، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتنامي التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الآخرين لتوافق حول خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار لمجابهة تراجع الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.7% لتصل إلى سعر 52.13 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام برنت القياسي بنسبة 2.3% إلى 56.53 دولار للبرميل.

وتواصل اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك +" اجتماعها لليوم الثالث على التوالي، بعد أن كان من المقرر انعقاده ليومين فقط، للتباحث بشأن سيناريوهات الخفض المحتملة لمواجهة ضعف الطلب العالمي، بعد تراجع طلب الصين، أكبر المستوردين العالميين للخام، بنسبة 20% بسبب فيروس "كورونا".