سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع سعر نفط عُمان بمقدار 1.56دولار ليسجل 55.27 دولار للبرميل

الخميس، 06 فبراير 2020 02:54 م
ارتفاع سعر نفط عُمان بمقدار 1.56دولار ليسجل 55.27 دولار للبرميل ارشفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر إبريل القادم اليوم 55.27 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 1.56 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 53.71 دولار.

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير الحالي بلغ 1.49دولارًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 2.68 دولارا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وسجلت أسعار النفط  اليوم ، في الأسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 2%، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتنامي التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الآخرين لتوافق حول خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار لمجابهة تراجع الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.7% لتصل إلى سعر 52.13 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام برنت القياسي بنسبة 2.3% إلى 56.53 دولار للبرميل.

وتواصل اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك +" اجتماعها لليوم الثالث على التوالي، بعد أن كان من المقرر انعقاده ليومين فقط، للتباحث بشأن سيناريوهات الخفض المحتملة لمواجهة ضعف الطلب العالمي، بعد تراجع طلب الصين، أكبر المستوردين العالميين للخام، بنسبة 20% بسبب فيروس "كورونا".

 


النفط

اسعار النفط

النفط العماني

اسعار النفط اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 29 سنتا ليسجل 55.39 دولار

الخميس، 06 فبراير 2020 02:39 م

مصدران: لجنة بأوبك ربما تتفق على الحاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط

الخميس، 06 فبراير 2020 02:38 م

وزير الطاقة الروسى: تقييم أثر فيروس كورونا على أسواق النفط يحتاج وقتا

الخميس، 06 فبراير 2020 01:39 م

النفط يقفز 2% مدعوما بتوقعات خفض الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب

الخميس، 06 فبراير 2020 01:38 م

النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل ارتياح إزاء فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 10:34 ص

شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية: أسعار النفط قد تنخفض 5 دولارات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:23 م

النفط يرتفع على أمل أن تبدد تخفيضات إنتاج أثر فيروس الصين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة