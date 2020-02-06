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ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%

الخميس، 06 فبراير 2020 11:00 م
ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6% البورصة - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.
 
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 14105.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" عند مستوى 538.04 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.42% مغلقًا عند مستوى 1400.9 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.94% مغلقًا عند مستوى 16249.97 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 533.05 نقطة.
 
 
وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 835 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 507.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 602.7 مليون جنيه، بحجم تداول 304.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 29 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.3 مليار جنيه بحجم تداول 728.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 91.6 ألف عملية.
 
 

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