وأوضحت الوزارة أن الحالتين تخضعان للعزل الطبي وحالتهما مستقرة، مشيرة إلى بدء تماثل المريض الأول في البلاد للشفاء، والذي تم تشخيص حالته في 21 من يناير الماضي، وسيخرج من المستشفى قريبا.