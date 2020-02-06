اخبار اقتصاد اليوم.. المالية: توجيهات رئاسية بالاستفادة من تجارب «التأمين الصحى الشامل»

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الخميس 6- 2 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية، منها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، ووزير المالية يؤكد على توجيهات الرئاسية للاستفادة من التجارب الدولية في التامين الصحى الشامل، إضافة إلى أسعار الذهب والعملات على مدار اليوم.

وزير المالية: توجيهات رئاسية بالاستفادة من التجارب الدولية فى «التأمين الصحى الشامل»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحى الشامل يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية، بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدام من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالإطلاع على التجارب الدولية فى التأمين الصحى الشامل، للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية فى إثراء تجربتنا الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين فى الحصول على خدمات صحية بجودة عالية.

وزيرا الإسكان والتخطيط: مشروعات السكن والمياه والصرف احتياجات أساسية للمواطنين

‫عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2020/2021، وذلك بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان.

وزيرة التجارة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لتمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، مشيرةً فى هذا الإطار إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التى تتيحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خاصة فى مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة والزراعة وبرامج تعزيز التجارة.

وزير الاتصالات: المصرية للاتصالات مش للبيع

طمأن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العاملين بالشركة المصرية للاتصالات we، أثناء افتتاح سنترال "المنصورة المحافظة" بعد تطويره قائلا: "الشركة المصرية للاتصالات مش للبيع"، وتأتى تصريحات الوزير على هامش افتتاحه عدد من المشروعات التكنولوجية بمدينة المنصورة.

وزير الاتصالات يعلن طرح ثلاث حزم من خدمات التحول الرقمى نهاية الربع الأول من 2020

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش زيارته لمدينة المنصورة، إن الزيارة تهدف لمتابعة كافة عناصر مشروع مصر الرقمية والتى تطلع الحكومة بها حيث تم البدء بتفقد مكاتب البريد المصرى المتطورة وفروع الشركة المصرية للاتصالات وفتح مزيد من منافذها بالإضافة إلى تفقد أعمال حفر وتوصيل كابلات الألياف الضوئية للمبانى الحكومية بمحافظة الدقهلية.

اتحاد الصناعات يعقد أول جمعية عمومية له في ظل قانون تنظيمه الجديد

ترأس المهندس محمد زكى السويدى، اليوم أول اجتماع جمعية عمومية لاتحاد الصناعة المصرية طبقاً لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 الجديد، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات التسعة عشر غرفة صناعية أعضاء الاتحاد.

مصادر: البنوك تدرس تعقيم ماكينات الصراف الآلى وسط اهتمام بالصيانة الدورية

قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع" إن البنوك تدرس فى الوقت الحالى إجراء عمليات تعقيم لماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، مؤكدة أن البكتيريا والفيروسات تقل بشكل كبير فى الأماكن المفتوحة والمعرضة للعوامل الجوية مباشرة.

انفوجراف.. وزيرة التخطيط: شركة إن أي كابيتال تدير برنامج الطروحات الحكومية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن شركة إن آى كابيتال القابضة، احدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى أن شركة إن آى كابيتال القابضة هي شركة مصرية رائدة فى تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية التى تلبى احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة.

السفير الألمانى بالقاهرة يشيد بحجم الإنجازات فى المشروعات القومية

‫التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير سيريل نون، السفير الألمانى بالقاهرة، ورئيس القسم الاقتصادى بالسفارة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتجاوز 14100 نقطة.. وتربح 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لليوم الثانى على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الخميس 6 فبراير، بقيمة 3 جنيهات، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب ارتفاعا ملحوظا من 1550 دولار إلى 1559 دولار حتى الآن.

سعر الدولار ينخفض اليوم ما بين قرشين لـ4 قروش.. ويسجل 15.72 جنيه للشراء

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 6-2-2020، انخفاضا ملحوظا مقارنه بأسعاره أمس الأربعاء، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 15.73جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، فيما انخفض سعره فى بنك أبو ظبى الإسلامى 4 قروش ليسجل اليوم 15.72 جنيه للشراء، 15.82جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه للشراء ، 15.86 جنيه للبيع.

14 مليون دولار ارتفاعا في صادرات 10 منتجات زراعية مصرية بنهاية 2019

حقق إجمالى الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت بيانات الصادرات والواردات للسلع الزراعية طبقا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة "يناير/ أكتوبر" لعام 2019، مقارنة بعام 2018، وصول جملة صادرات السلع الزراعية لنحو 119 مليون و453 ألف دولار فى فترة التقرير عام 2019، مقابل 104 ملايين و884 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 14 مليون و569 ألف دولار، موزعة على نحو 10 بنود من أهم الصادرات الزراعية المصرية في الفترة التي يرصدها التقرير.