سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اتحاد طلبة تونس: الجهاز السرى للإخوان وراء اغتيال الشخصيات السياسية

الخميس، 06 فبراير 2020 05:00 م
اتحاد طلبة تونس: الجهاز السرى للإخوان وراء اغتيال الشخصيات السياسية رياض جراد
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحى اليوم الاتحاد العام لطلبة تونس الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد شكرى بلعيد أحد قيادات المنظمة التاريخيين ، والتى تتزامن ايضا مع احتفال اتحاد الطلبة بالذكرى 68 لتأسيسه، وأكد رياض جراد المتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، في تصريحات لـ" اليوم السابع" إن الجهاز السرى لجماعة الإخوان وراء اغتيال الشخصيات التونسية، مضيفا :" اتحاد طلبة تونس  لن يتوانوا قيد أنملة فى مواصلة النضال والضغط من أجل محاسبة قتلة الشهيد و فضح حركة النهضة الإخوانية وجهازها السرى المتورطة فى العمليات الإرهابية و اغتيال أكثر من زعامة سياسية فى البلاد.

وقال جراد أن الاتحاد العام لطلبة تونس يعتزم عقد ندوة صحفية فى القريب العاجل لإماطة اللثام عن الفرع الطلابى للجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية".

وقد جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اتهامه لتورط حركة النهضة – إخوان تونس- في اغتيال الشهيد شكرى بلعيد وذلك في الذكرى السابعة لاغتيال الامين العام الشهيد شكري بلعيد و التي تحل في سياق دقيق تمر به البلاد بعد انتخابات2019 يتميز بمواصلة هيمنة القوى السياسية الرجعية على المشهد السياسي و تكريسها لنفس الخيارات و السياسات التي عطلت كل امكانيات التقدم نحو تحقيق اهداف الثورة في الحريــة و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

 

وقال الحزب في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إن:" حزبنا اذ يقف اجلالا لذكرى الشهيد الذي ضحى بحياته من اجل عزة تونس و كرامة شعبها، كما أنه  يحيي مجهودات و نضالات هيئة الدفاع من اجل كـــشف الحقيقة و التي تتقدم بشكل حثيث لتؤكد تورط قيادة حركة النهضة و جهازها السري في الجريمة".

وحذر  تواصل محاولات حركة النهضة فى اتجاه السيطرة على مفاصل الدولة و القضاء من اجل التغطية على المتهمين و تسهيل افلاتهم من العقاب .

وأشار إلى أن  الشهيد شكري بلعيد استشهد في مسار الصراع بين الانحياز لمصالح اغلبية فئات الشعب و سيادة البلاد و حماية امنها و بين مشروع معاداة أهداف الثورة و الارهاب و التجويع والتفقير و في هذا السياق فإن الحزب بقدر اكباره لكل المناضلين التقدميين في وقوفهم الى جانب مسار كشف الحقيقة فإنه يعتبر ان كل القوى التي تورطت تاريخيا في اغتيال المناضلين و ابناء الشعب و دافعت عن الاستبداد و تحالفت مع كل القوى الرجعية لا يمكن بأي حال أن تكون في صف الشهيد و قضيته .

 

 

 


تونس

اتحاد طلبة تونس

الشهيد شكرى بلعيد

الاخوان

حركة النهضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقالات صحف الخليج.. عبدالله بن بجاد العتيبى يوضح الفارق بين "إخوان" تونس و"إخوان" السودان.. محمد الحمادى يكشف خسائر النظام الإيرانى المتواصلة.. سام منسى يبحث عن "سوبرمان" للدبلوماسية اللبنانية

الإثنين، 20 يناير 2020 10:00 ص

إخوان تونس فى مرمى نيران المعارضة.. الاعتداء على نواب "الدستورى الحر" داخل البرلمان.. رئيسة الحزب تطالب بالتحقيق مع راشد الغنوشى.. عبير موسى: تعرّضت للعنف الجسدى واللّفظى.. وأحمل حركة النهضة المسئولية

الجمعة، 17 يناير 2020 06:00 م

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. إخوان تونس تستقوى بأردوغان

الجمعة، 17 يناير 2020 12:00 م

شاهد..مباشر قطر تكشف مخطط إخوان تونس فى تدمير البلاد ونشر التطرف بها

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة