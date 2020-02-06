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إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 15 مارس بسبب كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 06:09 م
إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 15 مارس بسبب كورونا إير فرانس
وكالات

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أعلنت شركة "إيرا فرانس - كيه إل إم"، المؤلفة من الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية، اليوم الخميس، عن قرارها تمديد تعليق رحلاتها إلى الصين لغاية الـ15 من شهر مارس المقبل على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد هناك، وكانت شركة إير فرانس قررت فى الـ30 من شهر يناير الماضى تعليق رحلاتها إلى الصين لغاية التاسع من شهر فبراير الجارى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نقلاً عن بيان رسمى لشركة إير فرانس، اليوم الخميس، قررت شركة "إير فرانس-كيه إل إم" تعليق الرحلات إلى الصين لغاية الـ15 من مارس المقبل، على أن تُستأنف الرحلات تدريجيا ابتداءا من الـ16 من مارس.

 

وقالت الشركة فى بيانها، "ابتداءً من الـ16 من مارس المقبل، وبحسب تطور الأوضاع، ستقوم مجموعة "إير فرانس-كيه إل إم" باستئناف رحلاتها تدريجيا من وإلى بكين وشنجهاى، على أن يتم تأمين رحلة يوميا بشكل تداورى من إلى هاتين المدينتين.

 

وأضافت المجموعة قائلة "إن عودة الرحلات إلى مسارها الطبيعى سيتم فى الـ29 من شهر مارس المقبل، حيث من المتوقع أن تُستأنف أيضا الرحلات من إلى ولاية ووهان مركز تفشى المرض".

وأكدت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.

وكان الرئيس الصيني، شى جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجى ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، فى 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشى الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) فى مدينة ووهان، الواقعة فى الجزء الأوسط من البلاد.

وكان عدد من دول العالم قد أعلن تعليق رحلاته الجوية من وإلى الصين على خلفية تفشى المرض.


إير فرانس

كورونا

الصين

بكين

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