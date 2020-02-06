إقليم هوبى الصينى يسجل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

رويترز

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين ، اليوم الخميس ، إن الإقليم سجل 70 حالة وفاة جديدة و2987 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات بالإقليم إلى 549 حالة بحلول نهاية الخامس من نوفمبر، والعدد الإجمالي للإصابات 19665 حالة إصابة.

وإقليم هوبي هو مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو معزول فعليا منذ ما يقرب من أسبوعين مع إغلاق محطات القطارات والمطارات به وإغلاق طرقه. وتم رصد الفيروس أول مرة في ووهان عاصمة الإقليم ويعتقد أن مصدره سوق للمأكولات البحرية بالمدينة.

وكان عدد حالات الوفيات بالإقليم يوم الثلاثاء 65 حالة وعدد الإصابات 3156 إصابة.

من جهة أخرى، قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية ، إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حدوث الإصابة الثانية عشرة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إنه تم رصد الحالة في ويسكونسن وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم.

ولم تتوافر بعد معلومات عن حالة المريض.