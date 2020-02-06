إصابة 10 مواطنين بينهم 3 أطفال فى انقلاب سيارة بطريق الأقصر - أسوان الصحراوى

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 10 مواطنين بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة بطريق الأقصر – أسوان الصحراوى، وتم على الفور نقل جميع المصابين بالكدمات والكسور والجروح لمقر مستشفى الأقصر العام لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار رجال النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الأقصر – أسوان، مما أسفر عن إصابة كل من "ى.ص.ع" 30 سنة، و"ط.م.م" 11 سنة، و"ص.ج.م" 28 سنة، و"ب.أ.ذ" 22 سنة، و"أ.ح.ع" 23 سنة، و"م.ف.ا" 16 سنة، و"م.أ.ح" 18 سنة، و"ص.ج.م" 8 سنوات، و"ش.ع.م" 20 سنة، و"س.ع.ح" عامين، مصابين بكسور في مناطق متفرقة بأجسادهم وسحجات متفرقة بالجسد، وتم على الفور نقل جميع المصابين لمستشفى الأقصر العام لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو متر، وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين، وفي سياق آخر، شهدت مدينة أسوان، أول أمس حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوي" أسوان/ القاهرة" داخل مدينة أسوان، على الطريق المؤدي إلى الصحراوى الغربى، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقي العلاج وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.