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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بقنا

الخميس، 06 فبراير 2020 11:03 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بقنا إسعاف - ارشيفية
فريق المحافظات

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أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة أجرة بيجو، على الطريق الصحراوي الشرقي قبل كمين العقب بمسافة 3 كيلو فى اتجاه قنا، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد كمين العقب بمسافة 3كيلو اتجاه قنا.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: ياسر صابر عبدالكريم، 30عامًا، كسر بالساعد الأيسر، ووصفاء كمال مرزوق 28 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقها صالح جمال مرزوق، 8 أعوام، والطيري محمد محمود 11 عامًا، وباشا أبوالوفى ذكي، 22 عامًا، وأسماء حسن عبادي، 23عامًا، ومنة فريد الطاهر، 16 عامًا، اشتباه كسر بالحوض، ومنال أبوبكر حجاج، 18 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وسعيد عبدالباسط أحمد، 20 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وشيماء عبد العاطي محمود، 20 عامًا.

تم نقل جميع المصابين إلى الأقصر العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وفى نفس السياق انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة دقيق، واصيب السائق، على الطريق الصحراوي الغربي، قبل كمين بركة، بمركز نجع حمادي ب 8 كيلو اتجاه محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة دقيق، وإصابة السائق، حاتم موسى عطا، 40 عامًا، كسر بالساعد الأيسر، على الطريق الصحراوي الغربي، قبل كمين بركة، بمركز نجع حمادي ب 8 كيلو اتجاه محافظة قنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 

 


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قنا

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