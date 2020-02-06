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إصابة جندى إسرائيلى بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة دوليف فى رام الله

الخميس، 06 فبراير 2020 03:05 م
إصابة جندى إسرائيلى بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة دوليف فى رام الله قوات الاحتلال - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أصيب جندي بقوات الاحتلال الإسرائيلي فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة دوليف فى رام الله، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الخميس، دون التطرق لتفاصيل أخرى، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بمنطقة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وشرعت قوات الاحتلال فى إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعيد فتحها مجددًا.

 

يأتى ذلك تزامنا مع استشهاد شرطى فلسطينى متأثرا بجراحه التي أصيب بها، فجر اليوم الخميس، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية فى جنين شمال الضفة الغربية.

 

وذكرت مصادر محلية، أن الرقيب أول فى الشرطة الخاصة بمدينة جنين "طارق أحمد لؤي بدوان"، استشهد جراء إصابته فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تصديه لاقتحام المدينة لهدم منزل الأسير "أحمد أبو القنبع".

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الأربعاء، استشهاد فتى فلسطينى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية، وذكرت الوزراة - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الفتى محمد الحداد (17 عاما) استشهد عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.

 

وأصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الإثنين الماضي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط مدينة الخليل.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أن شابين نقلا إلى مستشفيات الخليل عقب إصابتهما بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.
 
 
في السياق، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضى الفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.. فيما قامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.

 


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