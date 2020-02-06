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إزالة 22 حالة تعدى بإسنا وحاجر المساوية جنوب الأقصر

الخميس، 06 فبراير 2020 03:25 م
إزالة 22 حالة تعدى بإسنا وحاجر المساوية جنوب الأقصر إزالة التعديات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقتي إسنا وحاجر المساوية، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 22 حالة تعدى بمساحة 8940 م2 متعدية على أراضي أملاك دولة ومنافع ري عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات والري، ورئيس قرية النمسا، ومسؤول المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئول أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

 

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضي الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

 

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه كان قد قاد رجال المدينة حملة أمس الأربعاء، أسفرت مجهوداتها عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 19 حالة تعدى بمساحة 8835م2، متعدية على أراضي أملاك دولة عبارة عن أسوار ومباني عشوائية، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، والمهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، ومهندسي ومتخصصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا.

إزالة 22 حالة تعدى باسنا وحاجر المساوية بمساحة 8940م2 (3) (1)
 
 
إزالة 22 حالة تعدى باسنا وحاجر المساوية بمساحة 8940م2 (1)
 
 
إزالة 22 حالة تعدى باسنا وحاجر المساوية بمساحة 8940م2 (2)

 


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