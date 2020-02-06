سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة أستاذ جامعى غازل طالبة للتأديب.. حكم تأديبى

الخميس، 06 فبراير 2020 01:00 ص
إحالة أستاذ جامعى غازل طالبة للتأديب.. حكم تأديبى مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العقوبات التأديبية تصدر دائماً من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، والتى اعتادت على نشر المبادئ القانونية والحقوق والواجبات المتبعة من واقع القانون ومن واقع الأحكام التى تصدرها بالعقوبة المناسبة للمخالف أيا كانت صفته.

 وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الطعن المقام من استاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب اليه من قيامه بمغازلة إحدى طالبات الكلية، لانتفاء القرار الإدارى.

 أقام الطعن أستاذ جامعى على قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوى على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار.

 ورأت المحكمة أن قرار إحالة الاستاذ الجامعى لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونى، لكونه لا يؤثر بشكل نهائى فى المركز القانونى للأستاذ الجامعى، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا.

 تعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.

 ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :

1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.

2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.

3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.

4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.


التاديبية

مجلس الدولة

استاذ جماعي

احالة التأديب

اخبار المحاكم

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة