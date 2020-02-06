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الخميس، 06 فبراير 2020 08:29 م
خالد صلاح
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إجراءات صحية جديدة فى مطار فيينا لتشديد الفحص ضد فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 07:48 م
إجراءات صحية جديدة فى مطار فيينا لتشديد الفحص ضد فيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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بدأ مطار فيينا تطبيق إجراءات صحية مشددة على القادمين من الصين تشمل الفحص الطبى وقياس درجة الحرارة ،واعتبر وزير الصحة النمساوى ردولف أنشوبر فى تصريح اليوم الخميس أن الإجراء الجديد فى مطار فيينا "أحد المكونات العديدة للتدابير المتخذة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد". 

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يستهدف تقليل دخول فيروس (كورونا المستجد) فى النمسا، موضحا أن أول طائرة تصل إلى فيينا قادمة من الصين بعد الاجراءات الجديدة لم تكن بها حالات فيروس مشتبه فيها.


وقال وزير الصحة إنه يوجد - حالياً حوالى - 30 الف شخص أوروبى فى الصين وعاد البعض منهم الى بلادهم ولكن لا يوجد أى سبب للذعر على الإطلاق حيث أن عدد الحالات المشتبه بها فى أوروبا حتى الآن ضئيل للغاية.


ولفت الوزير إلى التعاون التام والتنسيق مع السلطات الصينية حيث يجرى بالفعل فحص عند مغادرة الركاب من الصين كما يوجد فحص اثناء الرحلة وعند الوصول

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا فى الصين بلغ ذروته لكنها أوضحت أن أمس الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالى لحالات الإصابة الجديدة فى الصين.

 

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فى بر الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة فى حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

 

وقال مايك ريان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن هناك زيادة  مستمرة فى الحالات فى إقليم هوبي، بؤرة تفشى المرض، لكنه أوضح أن هذه الزيادة لم تحدث فى الأقاليم الأخرى.


كورونا

فيينا

فيروس كورونا

الصين

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